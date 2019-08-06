Gençlerbirliği'nden 4 gollü hazırlık

Hazırlık maçında Sabah FK’yı ağırlayan Gençlerbirliği, üstün bir oyun sergilediği maçtan dört gollü galibiyetle ayrıldı.

İlhan Cavcav Tesisleri’nde oynanan maçın henüz ikinci dakikasında Halilzade’nin golüyle geriye düşen başkent ekibi, bu gole üç dakika sonra Nadir’le yanıt verdi.

20.dakikada ise Sio’nun golüyle Gençlerbirliği 2-1 öne geçti.

55.dakikada Sabah FK, Gasımov ile durumu eşitlerken, Gençlerbirliği ise 80 ve 82.dakikalarda İlker ve Çayan’ın golleriyle skoru 4-2 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve maç 4-2 tamamlandı.