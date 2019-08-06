Aykan Atik: "Verdiğimiz mesailer, Ankaragücü'ne helal olsun"

Ankaragücü Teknik Direktörü Aykan Atik, yeni sezon öncesi Beştepe Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ardından Klasspor TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

“Herkesin, ‘küme düşer’ dediği takımı çalıştırmıştık”

2014-15 sezonunda Ankaragücü’nde çalıştığı dönemin zorlu şartları hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulunan Aykan Atik, “Daha önce çok sıkıntılı bir dönemde Ankaragücü’nü çalıştırmıştık. Transfer yasağımız vardı ve genç oyuncularla o seneyi tamamlamıştık. Bu takıma ve bize inanan oyuncu topluluğu vardı. Şu an Ankaragücü ayakta kalıyorsa o dönemlerde yapılan fedakârlıklar etkili olmuştur. Herkesin küme düşer dediği takımla ligi orta sıralarda bitirmiştik. O sezonun unutulacağını düşünmüyorum” dedi.

“Şu an iyi durumdayız, yasak kalkınca daha iyi oluruz”

Transfer yasağının kalkması adına çalışmaların sürdüğünü belirten Aykan Atik, “Yönetimimiz ve ekibimiz, kadromuzun muhafaza edilebilmesi için elinden geleni yaptığını rahatlıkla söyleyebilirim. Transfer yasağı kalkmazsa bile bu kadro, Süper Lig’de elinde geleni yapar ve lige tutunur. Buna inanıyorum. Hazırlık maçlarında Pazdan, Moke ve Sedat’tan sakatlıklarından dolayı faydalanamadık ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Pinto ve Faty’nin de takıma katılacağını düşünüyorum, bu konuda çalışmalar sürüyor. Şu an iyi durumdayız, yasak kalkınca daha iyi oluruz” dedi.

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“Verdiğimiz mesailer, Ankaragücü’ne helal olsun”

Bütün mesaisini Ankaragücü için harcadığını söyleyen Ankaragücü Teknik Direktörü Aykan Atik, bazı teknik adamlarla görüşülmesini kendisini rahatsız etmediğini söyleyerek, sadece kendi işine odaklandığını söyledi.

Aykan Atik, “Ankaragücü, Süper Lig’e çıktı ve yine bize görev düştük. Kulübün menfaatleri doğrultusunda elimizden gelen payı harcıyoruz. Verdiğimiz emek ve çabanın karşılığının de alınacağını düşünüyorum. Ankaragücü’ne gururla hizmet ediyorum. Bu dönemde bütün mesaimi Ankaragücü’ne harcamaya çalışıyorum. Dolu dolu mesai harcıyoruz. Verdiğimiz mesailer, Ankaragücü’ne helal olsun. Benim yerime başka birisi gelir mi bilmiyorum. Bunun kararını yönetim verecektir. Bu durum beni rahatsız etmiyor. Ben, işime bakıyorum” dedi.

Orgill ve Pazdan’ın son durumu ne?

Başarılı oyuncular Pazdan ve Orgill’in son durumu hakkında bilgi veren Aykan Atik, “Pazdan, kampa gittikten 3 gün sonra daha önce oynadığı takımda yaşadığı sakatlığın yeniden nüksetmesinden endişe duydu. Bu sebepten dolayı tedavi görmesine ve biraz dinlenmesine müsaade ettik. Psikolojik olarak kendisini iyi hissetmesini istedik ve Polonya’da tedavi ettirdik. Yarın antrenmanlara başlayacak. Orgill’in ise dizinde biraz sıkıntı vardı, MR’ı çekildi. Orgill, kendisini iyi hissederse birkaç gün içinde antrenmanlara başlayacak. İki oyuncumuz da Süper Lig’in ilk maçında sahada olacak” dedi.

Aykan Atik’ten başkent derbisi yorumu

TSYD Ankara Kupası’nda 9 Ağustos’ta oynanacak Başkent derbisi hakkında konuşan Aykan Atik, “Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında geçen her maç, heyecan dolu geçer. İster hazırlık maçı olsun isterse lig maçı olsun, bu bir başkent derbisidir. Ankara’nın iki güzide ekibinin centilmenlikle geçecek bir maç oynamasını diliyorum ama İnşallah biz kazanırız” diye konuştu.