Adnan Erkan: "Ankara benim için mutluluğun başkentidir"

Ankaragücü’nün yeni sportif direktörü Adnan Erkan, Klasspor TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Ankaragücü’nün efsanevi kalecileri arasında yer alan ve sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan oyuncualr arasında yer alan Adnan Erkan, “Ankaragücü’nün hangi ligde olduğunun bir önemi yok, her zaman burada çalışmak istedim. Hedefimize ulaştım” dedi.

“Hayatımın en güzel yıllarını burada geçirdim”

“Ankara benim için mutluluğun başkentidir. Bunu her zaman söylemişimdir. Hayatımın en güzel yıllarını burada geçirdim” diyen Adnan Erkan’ın ifadeleri şu şekilde:

“2000 yılında Ankaragücü’nden ayrıldığımda içimde büyük bir burukluk vardı. 19 yıl boyunca Ankaragücü’ne gelmenin hayalini kurdum. Ankaragücü, benim yuvamdır. 20 yıllık futbol hayatımda Denizlispor, Konyaspor ve Ankaragücü’nde futbol oynadım. Kamuoyunun beni tanıması ve Milli takıma gitmem, Ankaragücü’nün sayesinde oldu. Ankaragücü’nün hangi ligde olduğunun bir önemi yok, her zaman burada çalışmak istedim”

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Birlik ve beraberlik vurgusu

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in takımı yeni bir yapıya soktuğunun altını çizen Erkan, “Ankaragücü, zor bir dönemi atlattı. İnanarak söylüyorum; Mehmet Başkanın 2. Lig’de yeni bir yapıya soktuğu Ankaragücü, ligleri sıra sıra çıktı ve Süper Lig’e adım attı. Geçen sezon Ankaragücü için çok önemli bir yıldı. Zor da olsa o sıkıntılar aşıldı. Ankaragücü’nde zor zamanlarda her zaman birlik ve beraberlik olmuştur” dedi.

“Ankaragücü büyük bir markadır”

Transfer yasağının kalkacağına dair ümidini koruduğunu söyleyen Adnan Erkan, “Maddi anlamda zor bir süreç geçiriyor olabiliriz ama Ankaragücü büyük bir markadır. Bu markaya sahip çıkılmalıdır. Yaşanacak birlik ve beraberlik ile yeniden transfer yasağını kaldırıp yeni oyuncuları takıma katmak istiyoruz. Boyd, Sacko ve Altay haricinde takımın iskeletini oluşturan oyuncuları tuttuk. Süreç biraz gecikse bile zorlu dönemi tekrar atlatıp yeni transferlerle sezona başlayacağımızın ümidini koruyorum” diye konuştu.

“Negatif tablo çizecek bir durum yok”

Ortada olumsuz bir tablo çizecek durumun olmadığını aktaran Adnan Erkan, “Transfer yasağı kalkmazsa bile negatif bir tablo çizemeyiz. Öyle bir durumda bile sahada yer alacak yeteri sayıda oyuncumuz var. Sağlam yedek kulübesi ve alternatif oyuncular konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz. Ortada kötümser bir tablo çizecek bir durum yok, daha 3-4 hafta daha süremiz var. Tabiki hedefimiz, en kısa sürede yasağı kaldırmaktır” dedi.

“5-6 yeni takviye ile ses getirecek bir takım oluşturabiliriz”

Sezon sonu kaybedilen oyuncuların yerlerinin dolması gerektiğini dile getiren Adnan Erkan, “Transfer yasağını kaldırdıktan sonra kaybettiğimiz oyuncuların yerine yeni isimleri takıma katmak istiyoruz. Altay, Boyd ve Sacko’nun yerini doldurmamız gerekebilir. Takımdaki rekabeti arttırma adına kanatlara ve hücum bölgesine takviyeler şart gibi görünüyor. 5-6 yeni takviye ile ses getirecek bir takım oluşturabiliriz” diye konuştu.

“Başkent derbilerinin tadı farklıydı”

7 sezon sonra yeni sezonda oynanacak başkent derbisinin hatırlatılması üzerine konuşan Adnan Erkan, “Bizim oynadığımız dönemlerde Başkent derbilerinin tadı farklıydı. Gerçek bir derbi havasında olurdu. Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında aşırı bir rekabet olurdu. Günümüzde de kemikleşmiş rekabetin olması gerektiğini düşünüyorum. Rekabetin olması da kaliteyi arttırır” ifadelerini kullandı.