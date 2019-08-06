Korcan Çelikay'dan Altay Bayındır yorumu

Ankaragücü’nün deneyimli kalecisi Korcan Çelikay, Klasspor TV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

“Altay Bayındır’ın gelişimini görebiliyordum”

Altay Bayındır’ın genç yaşlarında kendisiyle çalıştığının söylenmesine üzerine değerlendirmelerde bulunan Korcan Çelikay, “Altay Bayındır’ın gelişiminde ve Fenerbahçe’ye transfer olmasında katkım varsa, ne mutlu bana. Altay’ın her zaman bir kalitesi vardı, biraz olsun bile yeteneklerini pekiştirebildiysek mutlu olurum. Genç yaşında çok stresli maçlar oynadı ve o yükü başarıyla kaldırdı. 2 sene içerisinde önemli bir aşama kat etti, bir kaleci olarak onun o aşamasını görebiliyordum. Altay’ın daha da üstüne koyabileceğini düşünüyorum” dedi.

“Furkan ve Yiğit de iyi olacak”

Ankaragücü’nün genç file bekçileri Furkan Beklevic ve Yiğit Kafkasyalı’nın gelişimleri hakkında açıklamalarda bulunan Korcan Çelikay, “Şimdi ise Furkan ve Yiğit ile çalışmalarımız sürüyor. Altay’a nazaran tek eksikleri, maç sayılarının olmamasıdır. İki ismin de kaliteli olduğunu düşünüyorum. Furkan ve Yiğit, maçlar oynadıkça üzerlerine koyacaklardır. Önlerinde zamanları var, iyi olacaklar. Sorumluluklar kendilerine verildiğinde kaleye geçebilirler, kimsenin gözü arkada kalmasın” diye konuştu.

Takımın biraz eksikleri olduğunu ancak iyi olacaklarını kaydeden Korcan Çelikay, “Sakatlıklardan dolayı birlikte antrenman yapma fırsatımız olmamıştı. Yeni yeni birlikte çalışmalar yapıyoruz. Yavaş yavaş toparlanıyoruz, biraz eksiğimiz var ama iyi olacağız” şeklinde konuştu.