Kitsiou'dan Klasspor'a özel açıklamalar

Ankaragücü’nün PAOK’tan bonservisini aldığı başarılı sağ bek oyuncusu Stelios Kitsiou, Klasspor TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.

Ankara’da ve Ankaragücü’nde tekrar olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Kitsiou, “Ankaragücü’nde oynadığımız son 4 ayda, taraftarlardan çok etkilendim. Bu sebepten dolayı geri gelmeyi tercih ettim. Geçen sezona göre daha zorlu bir sürecin içerisindeyiz ama gelecekte daha iyi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Ankaragücü formasıyla en iyisini sergilemeye çalışacağının altını çizen Kitsiou, “Geçen sene Ankaragücü’nde neler yaptıysam aynı şekilde performansımı göstermeye çalışacağım. İdmanlarda ve maçlarda en iyisini yapacağım. Aynı hırs ve mücadeleyle devam edeceğim” diye konuştu.