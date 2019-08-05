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Cagliari, Nainggolan'ı açıkladı
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CAGLİARİ, NAİNGGOLAN'I AÇIKLADI

Cagliari, Nainggolan'ı açıkladı

Serie A ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.

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Cagliari Kulübü, 31 yaşındaki Nainggolan'ın bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Daha önce 2010-2014 yıllarında da Cagliari forması giyen Nainggolan, geçen sezon Inter'de 36 maça çıktı ve 7 gol attı.

 
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