Galatasaray borçlarını yapılandırdı

Galatasaray Kulübü, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını açıkladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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