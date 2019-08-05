Yeni dönemine bomba gibi giren Klasspor TV, canlı yayınlarına süratle devam ediyor.
Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, Klasspor TV’nin canlı yayın konuğu olacak.
Başkan Hüseyin Doğru, yarın saat 20.00’de başlayacak programda, Ankara spor basınının geldiği noktayı ve sorunlarını dile getirecek.
TSYD Ankara Kupası’nda 9 Ağustos’ta oynanacak MKE Ankaragücü – Gençlerbirliği maçı öncesinde Başkent Derbisi’nin önemine vurgu yapılacak programı, Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
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