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Hüseyin Doğru, Klasspor TV'nin canlı yayın konuğu olacak
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HÜSEYİN DOĞRU, KLASSPOR TV'NİN CANLI YAYIN KONUĞU OLACAK

Hüseyin Doğru, Klasspor TV'nin canlı yayın konuğu olacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, Klasspor TV’nin canlı yayın konuğu olacak.

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Yeni dönemine bomba gibi giren Klasspor TV, canlı yayınlarına süratle devam ediyor.

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, Klasspor TV’nin canlı yayın konuğu olacak.

Başkan Hüseyin Doğru, yarın saat 20.00’de başlayacak programda, Ankara spor basınının geldiği noktayı ve sorunlarını dile getirecek.

TSYD Ankara Kupası’nda 9 Ağustos’ta oynanacak MKE Ankaragücü – Gençlerbirliği maçı öncesinde Başkent Derbisi’nin önemine vurgu yapılacak programı, Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
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