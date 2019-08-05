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Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
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ADANASPOR'DA LEVENT ERİŞ DÖNEMİ

Adanaspor'da Levent Eriş dönemi

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Levent Eriş getirildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için Levent Eriş ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ile Bolu'da bir araya gelen Levent Eriş'in takımın başına getirildiğinin ifade edildiği açıklamada, anlaşmanın camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

 
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