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Başkent derbisinde biletler satışa çıkıyor
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BAŞKENT DERBİSİNDE BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Başkent derbisinde biletler satışa çıkıyor

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası’nın biletleri, 8 Ağustos Perşembe günü saat 09.00’dan itibaren satışa çıkarılacak.

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TSYD Ankara Şubesi’nin düzenlendiği kupanın biletleri, Passolig uygulamasına ihtiyaç duyulmadan temin edilebilecek.

Futbolseverler, MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği’nin 7 yıl aradan sonra karşılaşacağı maçın biletlerini, Eryaman Stadı’ndaki gişelerden alabilecek.

Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan satışa sunulacak.

TSYD Ankara Kupası, 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Eryaman Stadı’nda yapılacak.

 
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