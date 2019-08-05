En pahalı Türk futbolcular

Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı...

Türkiye'nin genç yetenekleri, rekor transfer bedelleriyle Avrupa kulüplerine transfer olmaya devam ediyor.

Trabzonspor'un genç yeteneği Yusuf Yazıcı, rekor transferlerin son örneği...

22 yaşındaki orta sahayı bir süredir kadrosuna katmak isteyen Lille, Trabzonspor'a 17 milyon 500 bin euro ödedi.

Fransız kulübü ayrıca, Portekizli stoper Edgar'ın yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 20 payı da anlaşmaya dahil etti.



En pahalısı Cenk Tosun

Beşiktaş ve A milli takımda attığı gollerle ön plana çıkan Cenk Tosun, transfer rekorunun sahibi...

İngiltere'nin yolunu tutan Tosun, 22 buçuk milyon euro karşılığında Everton takımıyla sözleşme imzalamıştı.



Ozan Kabak da listede

Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak ise Almanya'da forma giyiyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla göz dolduran genç stoper, geçtiğimiz sezon 11 Milyon euro karşılığında Stutgart'a transfer oldu.

Çizme'de fırtına gibi esen Cengiz Ünder, parlamaya devam ediyor...

Medipol Başakşehir'in yükselişinde kilit rol oynayan Milli futbolcu, 14 Milyon 250 bin euro karşılığında İtalya'nın Roma takımına gitmişti.

Arda Turan'dan 13 milyon euro

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen Arda Turan ise, 13 Milyon Avro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.