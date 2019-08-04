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Osmanlıspor'un iki günde teknik direktörü değişti!
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OSMANLISPOR'UN İKİ GÜNDE TEKNİK DİREKTÖRÜ DEĞİŞTİ!

Osmanlıspor'un iki günde teknik direktörü değişti!

TFF 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'da teknik direktör Osman Özköylü'nün görevine son verildi. Başkent ekibinde Mustafa Dalcı'nın teknik direktörlük koltuğuna getirildiği açıklandı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor’da teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı getirildi.

Osmanlıspor Genel Menajeri Cenk Karayel, teknik direktör Osman Özköylü ile yolları ayırdıklarını belirtti. Özköylü’nün sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini dile getiren Karayel, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı’nın getirildiğini ifade etti.

Karayel, Mustafa Dalcı ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardıklarını söyledi. Dalcı için önümüzdeki günlerde kulüp tesislerinde imza töreni düzenlenecek.

Osmanlıspor, geçen sezon play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep’e penaltılarla elenmişti.

Öte yandan yeni sezon hazırlıklarını sürdüren başkent temsilcisi, Bolu kampını tamamladı.

Osmanlıspor, sezon hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

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