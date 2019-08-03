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Lille Spotif Direktörü Campos, Türkiye'den ayrıldı
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LİLLE SPOTİF DİREKTÖRÜ CAMPOS, TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Lille Spotif Direktörü Campos, Türkiye'den ayrıldı

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın transferi için İstanbul'da bulunan Lille kulübünün Sportif Direktörü Luis Campos, Türkiye'den ayrıldı.

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Uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraşan Lille kulübünün Sportif Direktörü Campos, İstanbul'da Trabzonspor yöneticileri ve Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle görüşmelerde bulundu ancak transferi sonuca ulaştıramadı.

Sabah saatlerinde Türkiye'den ayrılan Campos, Yusuf Yazıcı transferi ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, Lille kulübünün teklifinin 15 milyon euro olduğunu ve bunu kabul etmediklerini belirtmişti.

 
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