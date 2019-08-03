Lille Spotif Direktörü Campos, Türkiye'den ayrıldı

Uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraşan Lille kulübünün Sportif Direktörü Campos, İstanbul'da Trabzonspor yöneticileri ve Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle görüşmelerde bulundu ancak transferi sonuca ulaştıramadı.

Sabah saatlerinde Türkiye'den ayrılan Campos, Yusuf Yazıcı transferi ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yaptığı açıklamada, Lille kulübünün teklifinin 15 milyon euro olduğunu ve bunu kabul etmediklerini belirtmişti.