Kaptanlar, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe transfer döneminde şimdiye kadar 8 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı lacivertlilerin transfer ettiği 8 futbolcudan 5'i eski takımlarında kaptan olan futbolculardı.

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Belözoğlu, 4 yıl formasını giydiği Medipol Başakşehir'de kaptanlık görevini yapıyordu.

Sarı lacivertlilerin 3 yıllığına kadrosuna kattığı Max Kruse eski takımı Werder Bremen'de takım kaptanıydı.

Transferde ismi gündemden düşmeyen ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Kosovalı golcü Vedat Muriç, eski takımı Çaykur Rizespor'da kaptan olarak görev yapan isimdi.

Özellikle geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Altay Bayındır eski takımı MKE Ankaragücü'nde kaptan olarak sahaya çıkan isimdi. Fenerbahçe genç kaleciyi 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor'dan transfer ettiği Deniz Türüç de eski takımında kaptan olarak görev yapan isimdi.

Sarı lacivertliler transfer döneminde adını sürekli gündemde olan Roma forması giyen Aleksandar Kolarov transferini de gerçekleştirirse transfer ettiği kaptan sayısı 6'ya yükselecek.