Furkan Şeker: "Tek hedef Süper Lig"

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un Denizlispor'dan kadrosuna kattığı Furkan Şeker, "Geçen sezon Denizlispor ile güzel bir şampiyonluk yaşamıştım. O zaman Hatayspor ligi üçüncü bitirmişti ve adeta direkten dönmüştü. Bu sezon inşallah yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz." dedi.

Bordo-beyazlı takım Erzurum'da bulunan Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni transfer Furkan Şeker, yaptığı açıklamada, sezona yeni takımıyla en iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

Çalışmaların güzel geçtiğini belirten 27 yaşındaki savunma oyuncusu, "Ben dahil birkaç arkadaşım takıma katıldı, daha da katılacaklar var. Takımın gidişatı şu anda çok iyi. Hazırlık maçları nedeniyle fizik olarak yorgun olsak da takımda iyi bir oluşum var. Bunun lige olumlu yansıyacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Tek hedef Süper Lig"

Bu sezon takımı play-off oynamadan Süper Lig'e çıkarmak istediklerini anlatan Furkan Şeker, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon Denizlispor ile güzel bir şampiyonluk yaşamıştım. O zaman Hatayspor ligi üçüncü bitirmişti ve adeta direkten dönmüştü. Bu sezon inşallah yarım kalan işi tamamlamak istiyoruz. Hocamız ve takım buna inanıyor. Takımdaki birçok oyuncu geçen sezondan kaldı ve birkaç takviye ile daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu sezon play-off oynamayız ve direkt ilk ikiden Süper Lig'e çıkarız."

Takımdaki uyumun oldukça iyi olduğunu aktaran Furkan Şeker, lige iyi başlamak istediklerini kaydetti.

Furkan Şeker, "Takım uyum içinde ve güzel bir ortam var. Bu sezonki tek hedef Süper Lig. Gerek teknik heyet gerek oyuncu arkadaşlarım buna inanıyoruz. Lige iyi başlarsak o hava ile devam edeceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Denizlispor benim için farklı bir yer"

Eski takımı Denizlispor'un bu sezon Süper Lig'de mücadele edeceğini anımsatan Furkan Şeker, Denizli'nin futbol şehri olduğunu anlattı.

Hataysporlu futbolcu, "Denizli güzel bir futbol şehri. Güzel transferler yapıyorlar. Oradan her zaman güzel anılarla ayrıldım. Umarım Denizlispor Süper Lig'de başarılı olur, bunu gönülden istiyorum. Denizlispor benim için farklı bir yer. Umarım ligde kalıcı olmayı başarabilirler, çünkü bunu hak ediyorlar." diye konuştu.