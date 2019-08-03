Borsa liginin temmuz ayı şampiyonu Trabzonspor

AA muhabirinin derlediği verilere göre, söz konusu dönemde spor endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Trabzonspor, yüzde 2,94 ile temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Analistler, UEFA Disiplin Kurulu'nun 5 Temmuz'da Trabzonspor'un Avrupa kupalarına katılmasını onayladığını ve herhangi bir ceza vermediğini bildirmesinin kulübün hisselerine olumlu yansıdığını belirtti.

Trabzonspor'u yüzde 1,34'le Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 0,68'le Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ izledi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri ise temmuz ayında yatay seyretti.

Yıllık bazda en fazla kazandıran Galatasaray, en fazla kaybettiren Trabzonspor

Spor şirketlerinin yılın 7 aylık dönemdeki performanslarına bakıldığında ise Galatasaray yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olurken, temmuz ayının şampiyonu Trabzonspor ise bu dönemin en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray'ın hisseleri yüzde 18,55, Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 8,96 değer kazandı. Temmuz ayında yatırımcısını sevindiren Trabzonspor ise yılın 7 ayında hisselerindeki yüzde 23,67'lik düşüşle yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisseleri de bu dönemde yüzde 8,64 azaldı.

En fazla piyasa değerine Galatasaray sahip

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray, temmuz ayını 793 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray'ı 746 milyon 309 bin 200 lira ile Fenerbahçe, 355 milyon 200 bin lira ile Beşiktaş ve 315 milyon lira ile Trabzonspor izledi.