Eskişehirspor yönetimi 'devam' dedi

Şimşek, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kulüp başkanı Osman Taş'ın dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini anımsatarak, yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam edeceğini belirtti.

Sabah saatlerinde futbolcularla yaptıkları toplantının ardından oyuncuların antrenmana çıktığını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu sabah futbolcu arkadaşlarımıza rica ettik sahaya çıkıp kentimizi ve kulübümüzü temsil etmeleri gerektiğini söyledik. Başkan Osman Taş'ın istifasının ardından etik olarak genel kurula gitmemiz gerek ancak sezon başlangıcına çok az bir süre kaldı ve takımı sahaya çıkarmamız gerek. Yönetim kurulu üyelerimizin hiçbiri yeni bir başkan arayışı içinde değil. Herkes görevinin başında, kulübün ve futbolcuların ihtiyacını karşılayacak. Hiçbir yönetim kurulu üyemizin koltuk merakı yok. Tek amacımız Eskişehirspor'un başarılı olması."

Ekonomik anlamda Eskişehirspor'un ihtiyaçlarının çözüme kavuşturulması için bir yıldır mücadele ettiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bir yıldır kaynak arıyoruz. Yönetim kurulunun tek hedefi bu takımı sahaya çıkarmak. Futbolcularımızdan Emre Güral şehri terk etti. Bunu kendisiyle konuşacağız. Ayırca Milinkovic'i de pazartesi günü kente bekliyoruz. Yıllardır bu söyleniyor, başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun sürekli eleştiren bir grup var. Herkes el birliği ile birlik ve beraberlik içinde bu takımı ileriye taşımak zorundayız. Herkes cebindeki son kuruşu takımının başarısı için harcıyor. Şu anda bir kriz var yönetim kurulu olarak bu krizi çözmeye çalışıyoruz."