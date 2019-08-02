Barış Alıcı yıldızlaştı, Rizespor kazandı

Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Azerbaycan ekiplerinden Keşla FK'yı 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, 25'inci dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti. 40'ıncı dakikada yeniden sahneye çıkan Barış Alıcı farkı 2'ye çıkartırken 43'üncü dakikada De Pauw attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.
Mücadelenin ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuç vermeyince karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
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