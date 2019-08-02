Datome: "Olgun bir yeteneği kaybediyoruz"

İtalya Milli Takımı’nın kaptanı ve Fenerbahçe Beko’nun yıldız forveti Gigi Datome, La Gazzetta dello Sport’ta samimi açıklamalarda bulundu.

NBA ekiplerinden New Orleans Pelicans ile sözleşme imzalayan Nicolo Melli‘nin ayrılığı ile ilgili konuşan yıldız oyuncu, “Çok yüksek bir basketbol aklına sahip oyuncuyu ve tamamen olgunlaşmış bir yeteneği kaybediyoruz. Fizik olarak çok kalıplı değil ama orada rahatlıkla başarılı olacaktır.” dedi.

Millan'dan yaz transfer döneminde teklif aldığını belirten Datome, “Milan'nın teklifinden onur duydum ama ben zaten Fenerbahçe’ye söz vermiştim ve yaptığım seçimden ötürü çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Ettore Messina’nın gelişi ile Millan'nın sağlam savunma yapacak bir takıma dönüştüğünü ve Avrupa Lig'inde zorlayıcı bir rakip olacağını da belirten Datome, Fenerbahçe Beko'nun zirvede kalmak için savaşacağını vurguladı.

Gigi Datome, İtalya Basketbol Federasyonu Başkanı Gianni Petrucci’nin kendisinin halefi olarak göstermesiyle ilgili de net cevap verdi.

Haftalardır takım arkadaşlarının kendisiyle dalga geçtiğini söyleyen Datome "Petrucci’nin sözleri beni çok gururlandırdı. Kafamda belirlediğim bir plan olmasa da yapılacak çok şey var ama federasyon başkanlığı yapmayacağım kesin” ifadelerini kullandı.