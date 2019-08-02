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Ljajic ve Dorukhan'ın durumu netleşti
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LJAJİC VE DORUKHAN'IN DURUMU NETLEŞTİ

Ljajic ve Dorukhan'ın durumu netleşti

Beşiktaş'ta Ljajic ve Dorukhan'ın adalelerinde zorlama tespit edildi.

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Saalfelden kasabasında sürdüren Beşiktaş'ta, Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz'de kas zorlanması meydana geldiği belirlendi.Tedavilerine başlanan iki futbolcu 2 hafta forma giyemeyecek. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan orta saha oyuncuları Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz'ün muayenelerinin yapıldığı ve MR'larının çekildiği belirtildi. Açıklamada, kontroller sonucu, iki futbolcunun sağ alt arka adale grubunda birinci derece kas zorlanması meydana geldiği kaydedildi. Ljajic ve Dorukhan'ın tedavilerine siyah beyazlıların sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

 
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