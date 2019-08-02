Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu seçimi yarın

Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilecek kongre, saat 10.30'da başlayacak.
Seçimde, mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışacak.
Oy verme işleminin saat 17.00'ye kadar süreceği kongrede, yeni divan kurulunun görev süresi 3 yıl olacak.
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