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Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu seçimi yarın
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BEŞİKTAŞ'TA DİVAN BAŞKANLIK KURULU SEÇİMİ YARIN

Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu seçimi yarın

Beşiktaş Kulübünde olağan divan başkanlık kurulu seçimi yarın yapılacak.

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Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilecek kongre, ‪saat 10.30'da başlayacak.

Seçimde, mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışacak.

Oy verme işleminin saat ‪17.00'ye kadar süreceği kongrede, yeni divan kurulunun görev süresi 3 yıl olacak.

 
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