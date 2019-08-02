Ribery'nin yeni adresi belli oluyor

Bild'in haberine göre Fransız futbolcu kariyerini Suudi Arabistan ya da Katar'da sürdürme kararı aldı.
36 yaşındaki futbolcunun Monaco'dan teklfi aldığına yer verilen haberde Ribery'nin Fransa'ya gitmek istemedği için bu teklifi reddettiği ileri sürüldü.
Bayern Münih formasıyla 427 maça çıkan Franck Ribery, 123 gol ve 137 asistlik performans göstermişti.
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