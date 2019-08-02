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Ribery'nin yeni adresi belli oluyor
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RİBERY'NİN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Ribery'nin yeni adresi belli oluyor

12 sezon boyunca formasını giydiği Bayern Münih'e veda eden Franck Ribery, Suudi Arabistan ya da Katar'da kariyerini sürdürecek.

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Bild'in haberine göre Fransız futbolcu kariyerini Suudi Arabistan ya da Katar'da sürdürme kararı aldı.

36 yaşındaki futbolcunun Monaco'dan teklfi aldığına yer verilen haberde Ribery'nin Fransa'ya gitmek istemedği için bu teklifi reddettiği ileri sürüldü.

Bayern Münih formasıyla 427 maça çıkan Franck Ribery, 123 gol ve 137 asistlik performans göstermişti.

 
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