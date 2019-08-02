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Bursaspor, Serkan Erdoğan'a emanet
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BURSASPOR, SERKAN ERDOĞAN'A EMANET

Bursaspor, Serkan Erdoğan'a emanet

Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Bursaspor Serkan Erdoğan'a emanet. Yeşil Beyazlı ekip, genç baş antrenör ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Süper Lig'in yeni takımı Bursaspor, Arda Vekiloğlu’ndan boşalan baş antrenörlük görevine Serkan Erdoğan'ı getirdi.

Erdoğan’ın yardımcılığını ise son sezon Galatasaray Doğa Sigorta’da görev alan Tutku Açık yapacak.

Genç başantrenör Serkan Erdoğan, TOFAŞ gelişim ile başladığı koçluk kariyerinde son olarak Selçuklu Belediyespor’u çalıştırmıştı.

20 ve 18 yaşaltı Avrupa ile 19 yaşaltı Dünya Şampiyonalarında, Milli takımın başında Serkan Erdoğan ve yardımcılığında da Tutku Açık vardı.

 
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