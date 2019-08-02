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Göztepe'ye Gambiyalı defans
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GÖZTEPE'YE GAMBİYALI DEFANS

Göztepe'ye Gambiyalı defans

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika'nın Anderlecht takımında oynayan Gambiyalı defans oyuncusu Bubacarr Sanneh'i transfer etti.

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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Sanneh ile kiralık olarak, sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

24 yaşındaki stoper, daha önce Danimarka'nın Horsens ve Midtjylland takımlarının formasını giydi. Sanneh, 2018-2019 sezonunun başında Belçika ekibi Anderlech'e transfer oldu.

 
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