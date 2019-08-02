Yayın krizi çözüldü

Futbolun paydaşları arasında uzun süredir krize sebep olan konu tatlıya bağlandı.

Kulüpler birliği toplantısında bir araya gelen taraflar, süper lig maç yayınları konusunda anlaşma sağladı.

Futbol kulüpleri ile yayıncı kuruluş arasında bir süredir ödeme sorunu yaşanmış, Yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirmesi ve ardından yaptığı indirim talebi krize yol açmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, toplantıların ardından yaptıkları açıklamalarda "yolumuza Bein Sports ile devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.