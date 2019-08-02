Yayın krizi çözüldü

Futbolun paydaşları arasında uzun süredir krize sebep olan konu tatlıya bağlandı.
Kulüpler birliği toplantısında bir araya gelen taraflar, süper lig maç yayınları konusunda anlaşma sağladı.
Futbol kulüpleri ile yayıncı kuruluş arasında bir süredir ödeme sorunu yaşanmış, Yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirmesi ve ardından yaptığı indirim talebi krize yol açmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, toplantıların ardından yaptıkları açıklamalarda "yolumuza Bein Sports ile devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.