TSYD Ankara Kupası'nda kıyasıya rekabet

Ankara futbolunun klasikleşen turnuvalarından olan Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara şubesinin düzenlediği kupa karşılaşmalarında, 8 sene sonra başkent derbisi heyecanı yaşanacak.

Daha önceki yıllarda 4 takım arasında geçen futbol turnuvası, Ankara’da yaşanan stadyumu sorunu ve Eryaman Stadyumu’nda Süper Kupa karşılaşması oynanması nedeniyle bu sene tek maç üzerinden yapılacak.

Ankara’nın futbol bayramı olarak değerlendiren Ankaragücü- Gençlerbirliği karşılaşması, tam 7 sezon sonra Süper Lig’de oynanacak ve bu müsabaka öncesinde iki takım, kendilerini TSYD Ankara kupasının final karşılaşmasında test edecek.

Kupayı en çok alan takım: MKE Ankaragücü

1967 yılından beri geleneksel olarak düzenlenen TSYD Ankara Kupası’nı 17 kez alan Ankaragücü ile 16 defa kupayı müzesine götüren Gençlerbirliği, bu kupayı almak için ilk kez kozlarını Eryaman Stadyumu’nda paylaşacak.

MKE Ankaragücü, TSYD Ankara Kupası’nı en son, sarı-lacivertli takımın başında Ersun Yanal’ın olduğu 2001-02 sezonunun başında Y.Yozgatspor’u 4-1 yenerek almıştı. Gençlerbirliği ise en son 2016-17 sezonunun başında İbrahim Üzülmez yönetiminde Konyaspor’u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

Son derbiyi Gençlerbirliği kazandı

Başkentin iki ekibi, bu turnuvada en son, 2011-12 sezonunun başında karşı karşıya geldi. Ziya Doğan’ın çalıştırdığı sarı-lacivertli takım ile Fuat Çapa’nın yönettiği kırmızı-karaların karşılaştığı müsabakada, gülen taraf 2-0'lık skorla Gençlerbirliği olmuştu.

52 yılı geride bırakan TSYD Ankara Kupası’nda bu turnuvanın ayakta kalmasında önemli bir payı olan Ankaragücü 17, Gençlerbirliği de 16 kez turnuvanın şampiyonu olarak kürsüdeki yerlerini alırken, Başkent takımlarından Ankaraspor (Osmanlıspor) 4 kez ve Gençlerbirliği Oftaşspor (Hacettepespor) 1 kez bu kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Başkent dışından gelerek geleneksel turnuvada ter döken takımlardan Torku Konyaspor 3 kez kupa sevinci yaşarken, Eşkişehirspor, Boluspor, Zonguldakspor, Malatyaspor, İstanbulspor, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kayserispor, Samsunspor ve Yeni Malatyaspor kulüpleri de TSYD Ankara Kupası’nı 1 kez müzelerine götüren takımlar oldular.

TSYD Ankara Kupası’nın bu sezon sahibinin bulunacağı müsabaka, 9 Ağustos 2019 tarihinde Eryaman Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.