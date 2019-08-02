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Volkan Şen, Adana Demirspor'da
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VOLKAN ŞEN, ADANA DEMİRSPOR'DA

Volkan Şen, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı açıkladı.

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Adana Demirspor yaptığı açıklamada ''Kulübümüz Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.Oyuncumuz boş mukaveleye imza atarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştır.'' ifadelerine yer verdi.

 
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