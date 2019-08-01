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Murat Cavcav'dan Klasspor'a ziyaret
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MURAT CAVCAV'DAN KLASSPOR'A ZİYARET

Murat Cavcav'dan Klasspor'a ziyaret

Gençlerbirliği’nde Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, Klasspor TV’nin yeni ofisini ve stüdyosunu ziyaret etti.

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Gençlerbirliği’nde Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, Klasspor TV’nin yeni ofisini ve stüdyosunu ziyaret etti.

Başkent ekibinin başkanı Murat Cavcav, ziyaret sırasında Klasspor’un Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve ekip çalışanları ile sohbet etti.

Başkan Murat Cavcav, sohbet sonunda Klasspor’un yeni stüdyolarını çok beğendiğini ifade ederken, “Klasspor’a başarılar diliyorum” diye konuştu.

Bu ziyareti sırasında Başkan Murat Cavcav’a yönetim kurulu üyelerinden Murat Öngelen ve Musa Samur eşlik etti.

Klasspor ailesi olarak,  Başkan Murat Cavcav’a bu nazik ziyareti ve zarif düşünceleri nedeniyle teşekkür ediyoruz.

 
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