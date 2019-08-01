Hacettepe'nin yeni başkanı: Nedim Yıldırım

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Hacettepe'de olağan genel kurul yapıldı.
Yapılan kongrede başkent ekibinin yeni başkanı Nedim Yıldırım oldu.
Yönetim kurulu yedek üyeler: Emin Eryılmaz, Zeki Şengür, Yaşar Emin, Selim Okur, Andıç Doğan Kurt, Engin Bozkaya, Kudret Ekiz, Muammer Erbil Görbil, Hasan Kutsi Kabul
Denetleme kurulu asil üyeler: Oktay Arıca, Sedat Öztürk, Subhi Acar Yalçınkaya
Denetleme kurulu yedek üyeler: Harun Reşit Karaddemir, Feride Şükran Gökbulut, Tarık Zafer Bozkurt
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