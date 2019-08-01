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Hacettepe'nin yeni başkanı: Nedim Yıldırım
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HACETTEPE'NİN YENİ BAŞKANI: NEDİM YILDIRIM

Hacettepe'nin yeni başkanı: Nedim Yıldırım

Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Hacettepe'de olağan genel kurul yapıldı. Yapılan kongrede başkent ekibinin yeni başkanı Nedim Yıldırım oldu.

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Yeni sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Hacettepe'de olağan genel kurul yapıldı.

Yapılan kongrede başkent ekibinin yeni başkanı Nedim Yıldırım oldu.

Yönetim kurulu asil üyeler: Nedim Yıldırım, Mehmet Emin Gür, Merdan Hürmeydan, Kadir Kudret Hatipoğlu, Can Polat Aras, Kadir Gürten, Hacı Kemal Yurttakalan, Mahmut Alanya, Şahin Kartal, Mustafa Kerem Doğan, Savaş Çolakoğlu, Sadettin Özkalender, Cem Gündüz, Coşkun Balkan, Murat Gazanfer Ernur

Yönetim kurulu yedek üyeler: Emin Eryılmaz, Zeki Şengür, Yaşar Emin, Selim Okur, Andıç Doğan Kurt, Engin Bozkaya, Kudret Ekiz, Muammer Erbil Görbil, Hasan Kutsi Kabul

Denetleme kurulu asil üyeler: Oktay Arıca, Sedat Öztürk, Subhi Acar Yalçınkaya

Denetleme kurulu yedek üyeler: Harun Reşit Karaddemir, Feride Şükran Gökbulut, Tarık Zafer Bozkurt

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