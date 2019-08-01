Gençlerbirliği'nden Mehmet Yiğiner'e "Hayırlı olsun" ziyareti

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Murat Cavcav, 30 Temmuz’da yapılan kongre sonrasında tekrardan MKE Ankaragücü başkanlığına seçilen Mehmet Yiğiner’i ziyaret etti.
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu üyeleri bugün Ankaragücü Beştepe Tesisleri’ne giderek geçtiğimiz günlerde yeniden MKE Ankaragücü başkanı seçilen Mehmet Yiğiner ve ekibine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Keyifli bir sohbet ortamında geçen ziyarette her iki başkan da karşılıklı olarak gelecek sezon için başarı dileklerinde bulundu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.