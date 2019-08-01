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Gençlerbirliği, yeni sponsorunu açıkladı
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GENÇLERBİRLİĞİ, YENİ SPONSORUNU AÇIKLADI

Gençlerbirliği, yeni sponsorunu açıkladı

Gençlerbirliği Kulübü, TSRM Sports ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması yaptı.

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Gençlerbirliği Kulübü, TSRM Sports ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sponsorluk çalışmalarını sürdüren takımımız, TSRM Sports ile 1 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre TSRM Sports markası formamızın sağ kolunda 1 yıl boyunca bizimle olacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Uzun soluklu olmasını dilediğimiz bir çalışmanın ilk adımını attığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.
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