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MKE Ankaragücü'nde görev dağılımı yapıldı
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MKE ANKARAGÜCÜ'NDE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

MKE Ankaragücü'nde görev dağılımı yapıldı

Ankaragücü'nde 498 geçerli oyla yeniden başkan seçilen Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı ve görev dağılımlarını belli etti.

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Ankaragücü'nde 30 Temmuz 2019 tarihinde yapılan kongrede, 498 geçerli oyla yeniden başkan seçilen Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı ve görev dağılımlarını belli etti.

Konuyla ilgili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"30 Temmuz 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’a katılan 498 delegenin tamamının oyunu alarak seçilen yeni Yönetim Kurulumuz, bugün (01.08.2019) saat 11.00’da Beştepe Tesislerimizde ilk Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu toplantımızda yapılan görev dağılımı sonucu;

Başkan: Mehmet YİĞİNER

Başkan Vekili: Metin AKYÜZ (Taraftar ve Stadyumdan Sorumlu)

Başkan Yardımcısı : Levent YILMAZ

Başkan Yardımcısı : Tuncay DOĞAN

Genel Sekreter: Muhammer KILIÇ

Genel Sayman: Hasan BİLGİLİ

Basın Sözcüsü: Ali GÜVEN

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu: Ertan ŞAHİN

AMATÖR Branşlardan Sorumlu: Şükrü ORHAN

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonuna sayılı günler kala yeni sezon ile ilgili hazırlıklarına devam eden kulübümüz, yeni belirlenen Yönetim Kurulu ile çalışmalarına başladı.

Özellikle kombine satışları ile maddi anlamda rahat bir nefes almayı arzulayan Yönetim Kurulumuz, tüm taraftarlarımızı sezonluk kombine kartı almaya davet etti. Daha güçlü bir Ankaragücü parolasıyla maddi sıkıntıları kısa sürede çözmeyi planlayan kulübümüz, camiamızın kenetlenmesiyle bu zorlu sürecide başarıyla sonuçlandırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Ankaragücü Store mağazası ile ürün kalitesini arttıran kulübümüz, kurumsal hamlelerle camiamıza hizmet etmeye devam ediyor. Bu doğrultuda tüm taraftarlarımızı yeni açılan Ankaragücü Store mağazamızdan alışveriş yaparak kulübümüze destek olmaya davet eden Yönetim Kurulumuz, yine 20 bin kombine kart satışı hedefi ile transfer yasağını açarak tüm sıkıntıları çözüp, MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp olmasını arzuluyor.

Yapılan toplantının sonunda Başkanımız Mehmet Yiğiner, yeni Yönetim Kurulu ve görev alan Yönetim Kurulu Üyelerimize tekrar hayırlı olsun dileklerini ileterek, 2019-2020 sezonunun birlik, beraberlik ve başarı dolu bir sezon olmasını diledi.

Camiamıza saygı ile duyurulur.

#BizBirlikteGüçlüyüz

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2
Keskinli
1 Ağustos 201918:06
Bunlar'mı Ankaragücünü yönetecek ekip mapushane kaçgını bunlar. ligler başlasın 7 haftadan sonra hepsi kaçar gider görürüz.
1
Gurbetci
1 Ağustos 201917:20
Bu ne amatöluk ya,sezonun acilmasina az gunler kalmis kombine satip,Transfer yasagini kaldirmak tam bir amatölük.madem öyle paraniz yoktu neden camiayi bis yere 20 gun kongre diye oyaladiniz millet transfrlerini yapti bile.bu takimla lige girersek kesin duseriz.bu takim icin kimse kombinede almaz.birdee origil rizeyle anlasiyo,pazdan ülkesine döndu haberlerivar.kulüpte ne olup bitiyo tam bir kapali kutlu.bir kasimpasa, gazisehir, denizli gibi olamadiniz.birde yeni baskan adayi cikmis onlarin demokratik haklarini kullanmasina bile sizin verilmeden apartman yönetim kurulu gibi kongre yapmak ankaragucu büyuklugune yakismadi.adamlarin listesindeki adamlar normal sartlar uygulanarak kulüp üyesi yapilabilir ve secimlere katilimi saglana bilirdi.kongrede neden buyuksehir belediye baskani, ankara valisi yoktu,bu 100 yillik bir cinar ankaragucune yakismadi.neresinden tutsan bu yönetim ankaragucune ve ankaraya hic ama hic yakismiyo.birde bu kulübe gönul verip üye olarak katki saglayan esnaf larada helal olsun,tabi üye olmayan okadar taraftar guruplarinada sitem,eger
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