Ankaragücü, taraftarlardan anlayış bekliyor

Ankaragücü'nden kombine kartlarla ilgili açıklama yapılırken, fiyatlar da belli oldu.

İşte o açıklama...

"Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda, 34 haftalık lig maratonu ile yine heyecan dolu bir sezona başlayacak olan kulübümüz, iç saha maçlarında geçerli olacak olan sezonluk kombine kartı fiyatlarını belirledi.

Geçtiğimiz sezon belirlenen kombine kartı fiyatları ve maç bileti fiyatları sonucu, iç saha maçlarında ciddi maddi zarara uğrayan kulübümüz, bu sezon bu anlamda sıkıntı yaşamamak için kombine kartı fiyatlarında değişikliğe gitmeye karar vermiştir.

Süper Lig’de kalıcı olan ve yarışmacı bir kulüp planlaması ile belirlenen hedeflere ulaşma arzusu içerisinde, maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak adına, 110 yıllık çınarın en büyük itici gücü olan taraftarımız ile hep birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inancımız tam.

Geleceğimizi daha net şekillendirmek ve maddi anlamda problem yaşamamak için büyük taraftarımızın desteği ile hem transfer yasağını kaldırmak hem de ekonomik anlamda rahat bir nefes alabilmek adına plan ve program dahilinde faaliyet raporu oluşturmak en önemli önceliğimiz olmuştur.

Dünya futbolunda çok sayıda kulüplerin, Finansal Fair Play(FFP) kurallarına uymayan hamleleri sonucunda, ciddi yaptırımlar ile karşı karşıya kaldığını ve ‘denk bütçe – eşit bütçe’ kuralını yerine getiremediğini net bir şekilde gözlemliyoruz. Bu bağlamda günümüz Türk futbolunda kulüplerin gelirlerinin sınırlı olduğu şu dönemde, gelir ve gider hesaplamaları sonucunda kulübümüzün, kombine kartı fiyatlarında yeni sezon öncesi değişikliğe gitmesi zorunlu bir hamle haline gelmiştir.

Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon içerisinde, sadece stadyum giderleri adı altında bir maç bedeli olarak 233 Bin TL tutarında ödeme yapan kulübümüz, yine bu giderlere ek olarak iç saha maçlarında yaşanan saha olayları ve kırılan koltukların onarımı ile ilgili yüklü miktarda bir ödeme gerçekleştirmektedir. İç sahada oynayacağımız karşılaşmalarla ilgili stadyum giderleri adı altında yapılan ödemelerin yeni sezonda da devam edileceğini ve bu fiyatların daha da artacağını belirtmek isteriz.

Her anlamda İmalat-ı Harbiye ruhunu yaşatmak için mücadele veren taraftarlarımızın kombine kartı fiyatlarını anlayışla karşılayacaklarını ve destek vereceklerini umuyor, camiamıza saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

‘SEZONLUK KOMBİNE BİLET FİYATLARI’

KUZEY TRİBÜN KALE ARKASI (SAATLİ) : 750 TL

GÜNEY TRİBÜN KALE ARKASI (GECEKONDU) : 750 TL

DOĞU TRİBÜN (MARATON) : 1.050 TL

BATI TRİBÜN (SAĞ KAPALI – SOL KAPALI) : 1.350 TL

Not: VİP Tribünü için kombine satışlarımız stadyum sözleşmesi yapıldığında satışa çıkacaktır.

‘ÖNEMLİ BİLGİ’

• Sezonluk kombine kartı satışları 01.08.2019 tarihi itibari ile passo.com.tr adresi ve Tandoğan Tesislerimizde bulunan kombine satış merkezimizde satışa sunulacaktır.

• Sezonluk kombine kartı sahibi olmak isteyenlerin sezon sonuna kadar Passolig kart sürelerinin aktif olması gerekmektedir.

• Sadece MKE Ankaragücü Passolig kartı sahibi olan taraftarlarımıza kombine bilet yüklemesi yapılacak olup, diğer takımların Passolig kartlarına sahip olan taraftarlara kombine bilet yüklemesi kapalı olacaktır.

• MKE Ankaragücü kombine kartları, bayan taraftarlarımıza ve tüm öğrenci taraftarlarımıza %50 indirimli satılacak olup, bu kombinelerde aktarma ve transfer yapılamayacaktır.

• Kombine kart satışından kaynaklanan hizmet bedeli ve kredi kartı komisyonu bilet fiyatına dâhildir.

• Passo.com.tr internet sitesi üzerinden sezonluk kombine kartı alacak olan taraftarlarımıza, tüm World özellikli ve Vakıfbank kredi kartlarına 3+3 taksit, tüm Bonus özellikli kredi kartlarına 3+3 taksit, tüm İş Bankası Kredi kartlarına 6 taksit, Aktifbank kredi kartlarına 6 taksit avantajı uygulanacaktır. Taksitli kombine alımında yukarıda belirtilen kartlara %8 vade farkı eklenecektir.

• Şehit yakınları, sezonluk kombine kartlarını, ilgili bakanlıkların vermiş olduğu kimlik kartı aslı ile 1-31 Ağustos tarihleri arasında Tandoğan Tesislerimize başvurarak ücretsiz olarak tanımlatabilirler.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ"