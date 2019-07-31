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Ankaragücü, Hatayspor'u 2-1 ile geçti
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ANKARAGÜCÜ, HATAYSPOR'U 2-1 İLE GEÇTİ

Ankaragücü, Hatayspor'u 2-1 ile geçti

2019-20 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Ankaragücü, hazırlık maçında Hatayspor'u 2-1 yendi.

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2019-20 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Ankaragücü, hazırlık maçında Hatayspor'u 2-1 yendi.

Ankaragücü'nün gollerini Sadaev ve Yusuf Abdioğlu (KK) atarken, Hatayspor'un teg golünü ise Caner Hüseyin Bağ attı.

Başkent ekibi karşılaşmaya Korcan- Cebrail, Kulusiç, Alihan, Mehmet Sak- Kitsiou, Moke- Aydın, Canteros, İlhan- Sadaev on biriyle başladı. 

Karşılaşmanın 9. dakikasında Hatayspor'un oyuncularından Caner Hüseyin Bağ takımını 1-0 öne geçirdi. 

Bu gole sarı-lacivertliler, 19.dakikada karşılık verdi. Mehmet Sak'ın ortasına güzel bir kafa vuruşu yapan Sadaev takımının eşitlik golünü attı.

Maçın 36.dakikasında Başkent ekibi 2-1 öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta top Kitsiou'nun ayağına geldi. Kitsiou ile Yusuf Abdioğlu arasında kalan top Hatayspor ağlarıyla buluşunca Ankaragücü 2-1 öne geçti. 

İlk yarısı bu skorla biten  maçın 90 dakikası da aynı skorla sona erince sarı-lacivetliler maçta 2-1 galip ayrıldılar. 

Ankaragücü, kamptaki ilk hazırlık maçında Altınordu ile 2-2 berabere kalmıştı. 

 
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