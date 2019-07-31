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Altay Bayındır göz doldurdu
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ALTAY BAYINDIR GÖZ DOLDURDU

Altay Bayındır göz doldurdu

Audi Kupası üçüncülük maçında Real Madrid’e 5-3 mağlup olan Fenerbahçe’de kalesinde 5 gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekti.

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Fenerbahçe yeni sezona hazırlık kapsamında Audi Kupası üçüncülük maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertliler sahadan 5-3 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe’nin Ankaragücü’nden transfer ettiği genç kaleci Altay Bayındır yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. Genç kaleci kalesinde 5 gol görmesine toplamda 12 kurtarış yaparak sarı lacivertli taraftarlardan alkış topladı.

 
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