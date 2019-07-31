Altay Bayındır göz doldurdu

Fenerbahçe yeni sezona hazırlık kapsamında Audi Kupası üçüncülük maçında İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler sahadan 5-3 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe’nin Ankaragücü’nden transfer ettiği genç kaleci Altay Bayındır yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. Genç kaleci kalesinde 5 gol görmesine toplamda 12 kurtarış yaparak sarı lacivertli taraftarlardan alkış topladı.
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