Osman Gazi Kandaş: "Ankaragücü, büyüme sancısı çekiyor"

Ankaragücü’nde Mehmet Yiğiner’in 13 Ocak 2013 tarihi itibariyle sarı-lacivertli kulüpte başkan olduğundan beri yöneticilik yapan Osman Gazi Kandaş, yeni dönemde kendi isteğiyle yönetimde yer almadığını açıkladı.

Mehmet Yiğiner’in tekrar başkanlığa seçildiği kongrenin ardından Klasspor TV mikrofonlarına konuşan Osman Gazi Kandaş, “Yapılan genel kurulun, Ankaragücü’ne güzellikler katmasını diliyorum” dedi.

“Görevimiz bitebilir ama Ankaragüçlülüğümüz bitmez”

Gönülden bağlı ve taraftarı olduğu Ankaragücü’ne yönetici olarak 6 sene hizmet ettiğini aktaran Kandaş, “Gücümüz yettiğince de güzel bir hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. Görevimiz bitebilir ama Ankaragüçlülüğümüz bitmez. 30 yıldır neredeysek yine orada olacağız. Yöneticiliğimiz bitmiş olabilir ama maçlara gelmeye devam edeceğim. Allah, ömür verdiği sürece tribünlerde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Ankaragücü, büyüme sancısı çekiyor”

Ankaragücü’nün büyüme sancısı yaşadığını dile getiren Kandaş, “Geride kalan tatsızlıkları tekrar gündeme getirmek istemiyorum. Bu saatten sonra bu kulüp nasıl büyür ve güzel noktalara gelir diye düşünüp enerjimizi o yönde harcamalıyız. Başkente yakışır bir Ankaragücü’nü planlamak lazım. Küskünlüklerin ve kırgınlıkların yeni dönemde biteceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.