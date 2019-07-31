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Mats Seuntjens: "Türk futboluna adapte olmaya çalışıyorum"
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MATS SEUNTJENS: "TÜRK FUTBOLUNA ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Mats Seuntjens: "Türk futboluna adapte olmaya çalışıyorum"

Gençlerbirliği'nin Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Mats Seuntjens, "Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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Gençlerbirliği ile 2 yıllık sözleşme imzalayan, ardından takımla Erzurum ve Bolu'daki hazırlık kamplarına katılan Seuntjens, sezonun başlamasını heyecanla bekliyor.

Hollandalı futbolcu, Türkiye'ye geldiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, Hollanda'da Türk arkadaşlarının bulunduğunu dile getirdi.

"Türk futbolu Avrupa'da çılgın taraftar gruplarıyla biliniyor"

Hollandalı futbolcu, sezon hazırlıkları kapsamında yaptıkları çalışmaların da çok güzel geçtiğini aktararak, en önemli hedeflerinin kampı iyi değerlendirip meyvelerini ligde toplamak olduğunu vurguladı. Yeni sezon öncesinde çok heyecanlı olduğunu belirten Seuntjens, "Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sadece ligin başlamasını odaklandım." diye konuştu.

Seuntjens, Türk taraftarların coşkusunu bildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolu Avrupa'da çılgın taraftarlarıyla biliniyor. Süper Lig'de büyük statlarda önemli taraftar grupları önünde oynayacağım için şimdiden çok heyecanlıyım. Hollanda'da Türk liglerini çok fazla izleme şansım olmadı fakat buraya geldiğim ilk haftalarda biraz inceleme şansı buldum. Araştırma yapma şansım oldu. Hollanda'da oynanan futboldan farklı. Biz orada daha çok tutma üzerine futbol oynuyoruz. Bu Türkiye'de biraz farklı. Buna adapte olmaya çalışıyorum ve adapte olacağım."

Gençlerbirliği'nin köklü bir futbol kulübü olduğunun altını çizen Seuntjens, şöyle devam etti:

"Geçen sene talihsiz bir küme düşme olayı yaşandı. Bu sene tekrar Süper Lig'e döndük. Gençlerbirliği ait olduğu yer olan Süper Lig'de. Bu ligde kalmak için elimden gelen katkıyı vereceğim. Öncelikli amacımız Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de devam etmesi. Kazanacağımız maçlarla hedeflerimizde değişiklik elbette olacaktır. Böyle bir durumda tabii ki amacımız daha yukarılar olacaktır. Avrupa da olabilir daha yukarısı da olabilir. Amacımız ilk etapta ligde kalmak ondan sonra daha yukarısını hedeflemek."

"Takımdaki Türk oyuncu sayısının önemli olduğunu düşünüyorum"

Avrupa ve Türk futbolunu değerlendiren orta saha oyuncusu, Hollanda'da Ajax ve AZ Alkmaar'ın daha çok gençlere yatırım yapan ekipler olduğunu, yetiştirdikleri gençleri büyük takımlara satmayı amaçladıklarını anlattı.

Türkiye'de yabancı oyuncuya önem verildiğini söyleyen Seuntjens, "Takımdaki Türk oyuncu sayısının da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ligi ve ülkeyi biliyorlar. Birçok konuda size yardımcı olabiliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

 
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GURBETCI
31 Temmuz 201913:53
MALESEF O ATESLI GURUBU BIZDE GÖREMICEKSIN MATS! BIRI SUNA ANLATSIN YÖNETIME KÜS OLANI VAR :) PASSOLIGI PROTESTO EDEN VAR :) KOMBINELER PAHALI DIYEN VAR :) BIZIM TARAFTAR COK MIZMIZ BE MATS!
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