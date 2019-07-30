Murat Ağcabağ: "Mehmet Yiğiner, kendisini Ankaragücü'nün sahibi sanıyor!"

Ankaragücü’nde uzun süredir yılan hikâyesine dönen olağanüstü kongre, bugün yapıldı ve Mehmet Yiğiner yeniden başkanlığa seçildi.

Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yapılan kongre öncesinde ise genel kurulun meydana geleceği salonunun yakınlarına gelen çok sayıdaki Ankaragücü taraftarlarından, “Yönetim İstifa” istifa sesleri yükseldi.

Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetimine karşı tepkilerin yükselmesinin ardından çevik kuvvet ve güvenlik görevlileri devreye girerek Ankaragücü taraftarlarını oradan uzaklaştırmaya kalkıştı.

Kongre salonunun uzak bir yerinde yeniden sürdüren Ankaragücü taraftarlarına bu sefer de biber gazı ve tazyikli su atıldı.

Olaylar sırasında çevik kuvvetin araçlarından biri olan toma’nın üzerine çıkarak sarı-lacivertli taraftarları o bölgeden uzaklaştırmak için uğraşan Gecekondu tribün lider Ali İmdat, “Yeter artık!” diyerek polislerin biber gazı sıkmasına engel olmak için çalıştı.

Ankaragücü’nde daha önce başkan adayı olduğunu açıklayan Murat Ağcabağ ve yönetim kurulu üyeleri de biber gazının etkisinde kaldı.

Olayların dinmesinin ardından açıklamalarda bulunan iş adamı Murat Ağcabağ, “Mehmet Yiğiner’in delegelik sistemini aşamadığımız için bugün kongreye girmeyeceğiz ve Ankaragücü için bugünü milat kabul edip daha hırslı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Murat Ağcabağ: "Ankaragücü için bugünü milat kabul edip daha hırslı bir şekilde çalışacağız"

Yönetim kurulu üyelerinin delege yapılmadığını ileri sürerek kongre salonuna girmeyen Murat Ağacağ, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nin önünde oluşturulan bariyerlerinin önünde yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler şu şekilde:

“Bugün toplanan MKE Ankaragücü Kulübü olağanüstü genel kurulunda maalesef adil olmayan durumlarla karşı karşıya kaldık. Adaylığımızı açıkladığımız ilk günden bugüne yönetim kuruluna aldığımız arkadaşlarımızın delege olmamaları, olanların üyelikten çıkartılmaları başta olmak üzere mevcut başkan tarafından pek çok engellemeye maruz bırakıldık. Tüm çabamıza rağmen mevcut delege sistemini aşıp seçime katılmamız mümkün olmadı. Kendisini kulübün sahibi sanan bu şahsiyet Türk futbolunun en değerli camiasını göz göre göre uçuruma sürüklemektedir. Net olarak ifade etmek isterim ki, kurullarımızda bulunan Ankara’nın saygın, itibarlı ve güçlü 39 iş insanının MKE Ankaragücü’ne hizmet etmesi ayak oyunlarıyla engellenmiştir. Ankaragücü’nün kazanmasını isteyen bizlerle, kendi isminin kazanmasını isteyenlerin karşı karşıya geldiği seçim sürecinde ortaya koyduğumuz dürüst, ilkeli ve vizyoner bakış açısını bundan sonra da sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar yanımızda olup, desteklerini esirgemeyen taraftarımıza, iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm kurullardaki arkadaşlarımla daha güçlü Ankaragücü için bugünü milat kabul edip daha hırslı bir şekilde çalışmaya devam edeceğimizi belirterek yeni sezon öncesi futbolcularımıza başarılar diliyor ve tüm spor kamuoyuna saygılarımı iletiyorum.”

Son olarak, sarı-lacivertli taraftar gruplarının Başkan Mehmet Yiğiner’i istemediklerini beyan ettiklerini söyleyen Murat Ağcabağ, kongre salonunun içerisinde tiyatro oynandığını belirtti.