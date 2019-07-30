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Mehmet Yiğiner: "Gelir ile giderlerimiz arasında uçurum var"
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MEHMET YİĞİNER: "GELİR İLE GİDERLERİMİZ ARASINDA UÇURUM VAR"

Mehmet Yiğiner: "Gelir ile giderlerimiz arasında uçurum var"

MKE Ankaragücü'nde tekrar başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner, "Geçmişten gelen borçlarımız var. Mali tablo açıklandığında gelir ile gider arasında uçurum var. Biz stadyum geliri etmeliyiz" dedi.

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MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul sonucunda başkanlık görevini yürüten Mehmet Yiğiner tekrardan başkanlığa seçildi.

Necmettin Erbakan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda, katılan 498 delegenin tamamının oyunu alan Mehmet Yiğiner yeniden başkanlığa seçildi. MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner seçim öncesinde kürsüye gelerek Ankaragücü camiasına seslendi.

“Sormazlar mı bugüne kadar neredeydiniz?”

Başkan Mehmet Yiğiner, “900 delegemiz var 9 tane üyesi olmayan kişi geliyor burada ‘Biz Ankaragücü'ne başkan olacağız ve Ankaragücü'ne sahip çıkacağız' diyor. İyide sormazlar mı bugüne kadar neredeydiniz? Çok çağrılarımız oldu. Bunlardan hiç kimse bize gelmedi. 1 kuruş destek dahi bulamadık. Delege olmadıklarını iddia edenler, delegeliğe alınmadıklarını iddia eden arkadaşlara Ankara'nın tamamına açtık biz bunu. Dedik ki ‘Gelin Ankaragücü'ne üye yapalım. Sadece 1000 TL' ama sizler çağrımıza kulak verip delege oldunuz. Onun haricinde hiç kimseyi yanımızda göremedik biz. Herkes Ankaragücü'nden kaçıyor belli sebeplerden dolayı. Kaçmayanlar ise buradaki arkadaşlarımız” dedi.

“Ankaragücü Beştepe Tesisinin yerini bilmeyenler yönetime talip oluyorlar”

2 tane şampiyonluk yaşadıklarını vurgulayan Başkan Yiğiner, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunları sizlerle Ankaragücü camiası ile taraftarımız ve üyelerimiz ile başardık. Sanki hiçbir başarı elde edilememiş gibi yönetimin üzerine saldırmayı hem ahlaki bulmuyorum hem adaletli bulmuyorum. Bunun için dik durduk her zaman dik duracağız. Ankaragücü eğer bugün süper lige çıktıysa bu bizlerin sizlerin hep beraber adam gibi durduğumuz için çıktı. Herkes oyunlar oynadı herkes kulübü ele geçirmek istedi. Hepsini hep bilrikte bertaraf ettik. Bugün yine oyunlar oynandı bize gelen destekler engellendi. Tamamen siyasi bir komploydu. Bunu da atlattık. Biz buradayız. Onlar nerede? Başı da belli sonu da belli dedik. Ankaragücü Beştepe Tesisinin yerini bilmeyenler yönetime talip oluyorlar. Bizim üzüldüğümüz bu.”

Bu sezonun sloganı: "Biz birlikte güçlüyüz"

Kritik bir dönemde olduklarını belirten Başkan Yiğiner, “Bundan sonra bizim yapacağımız iş hep beraber ligler başlayana kadar iyi bir performans sergilememiz lazım. Store mağazamızı açtık. Eşiniz ile dostunuz ile alışveriş yapın. Perşembe gününden itibaren kombinelerimiz satışa çıkacak. Gelin hep birlikte kombine biletlere yüklenelim. İstanbul takımlar şuan baktığınız zaman 70 Milyon liralık kombine satmış. Biz 7 milyon liralık kombine satamıyorsak buda bizlerin Ankara'nın ayıbıdır. Bunu yapmamız lazım. Bu sezonun sloganı ‘Biz Birlikte Güçlüyüz' biz birlikte Ankaragücü'yüz. Biz bir amaç uğrunda hizmetkar olalım. Bu işin kibir yoktur. Aynı amaç uğrunda birleşelim” dedi.

“20 bin kombineyi alalım transfer yasağını hep birlikte kaldıralım”

Artık sisteme ayak uydurmamız lazım diyen Yiğiner, şöyle konuştu:

“Geçmişten gelen borçlarımız var. Mali tablo açıklandığında gelir ile gider arasında uçurum var. Biz stad geliri etmeliyiz. Bunu bankalar birliğine sunacağız. 5 lira ile 10 lira ile bu işi yapamayız. Geçen sene ki bir seyircinin maliyeti 37 TL. O da 10 bin 200 kişi ortalamaya oynamamıza rağmen. Şimdilik bu 37 TL'lik maliyet için kaç liralık bilet satsanız kar elde edersiniz? En kötü 40-50 Lira'dan. Bu rakamların altında satarsanız zarar edersiniz. Bizler sizlerle birlikte Ankara'ya yayılalım. İş adamlarımıza gidelim. Storeden alışveriş yapalım. Kombine biletlere yüklenelim. 20 bin tana kombine bileti biz satamaz mıyız? 20 Bin kombine sattığımız zaman biz zaten bu işi çözüyoruz. Bu transfer yasağını kendimiz açmış oluyoruz. Gelin bu 20 bin kombineyi alalım transfer yasağını hep birlikte kaldıralım.”

Olağanüstü Genel Kurul sonrasında seçimi kazanan Mehmet Yiğiner, yönetimi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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6
Aga
30 Temmuz 201922:56
Baskan seçildim tebrikler ancak kulübün borçlarını bilerek tekrar seçildi bir atasözü vardır hem ağlarım hem giderim seni kimse tekrar başkan ol diye zorlamadı secildiysen bahane üretme çözüm bul madem gelir gider arasında dağlar var bırakaydin bu ise çok hevesliolan Murat Ağcabeyi başkan olmasını sağlayıp bu agir yükten kurtulup yaparız diyenlere bir fırsat taniyaydin kimse seni silah zoruyla başkan sevmedi ama bu taraftardan kombine alması mi bekleme en fazla bin adet kombine satasin seyirci ortalanan da en fazla beş altı bini geçmez Ankaragucu nu büyük takımlarla kiyaslamahusrana ugrarsin yinede bizler Ankaragucumuzun arkasında olmaya devam edeceğiz.
5
Irfan
30 Temmuz 201921:29
baskanlar seçimle gider seçimle gelir.kalici olan ankaragucluluktur.basarili olanı desteklemeliyiz.mehmet başkan doğal olarak baskanligi bırakmaz.aday olan murat beyi tanımıyoruz. NAsıl biridir yöneticiliği iyi midir topcudan anlarmi.hem ilerde çok yıllar var gelecek yillarda da o başkan olur.kenetlenmek zorundayız.mucadeleye devam.ankaragucluluk bunu gerektirir
4
Serdar06
30 Temmuz 201921:02
Kaynakları artırın efsane başkansınız ya. Aradaki farkı yönetim kurulunuzsaki cefakar zengin cömert işadamları koyacakları mali kaynakla kapanacaktır.Kapatmalıdır.Yoksa orda 1 dk dırmamalılar.Taraftar icraat bekliyor.ıstanbul takımları başkanları kulüplerine en az 50şer milyon dolar bağışlıyorlar. Bakalım siz bunun 10 da biri olan 5 milyon dolar bağışlayabilecelmısnz.Görelim bakalım. Çeneniz gibi cebiniz de iyi iş yapıo mu. Taraftar artık mazeret değil icraat bekliyor.Transfer bekliyor.Galip gelmek ve sevinmek istiyor.
3
Erol
30 Temmuz 201920:58
Sadece şunu cevabını ver.milyonluk şehre.delegelik kapılarını kapat kşbü küçül sonra delegelikleri iptal rntrikaıar yap .sonra başkansın öyle sonra sana inamacaz mı
2
Keskinli
30 Temmuz 201920:47
Hiç bir maça gitmem. senin gibi bir salağı başkan sectilerse vay bu Ankaragücümun haline seneye bir alt ligde görüşürüz.
1
Tahsin atlas
30 Temmuz 201920:12
Yarın bende ankaragücü başkanlığına adaylığımı koycam enazindan 6 sene önce statdaydim.ankaragucu için ağladım ama hiç küsmedim.sen ozaman nerdeydin sayın agcabay.ben bile senden fazla hakediyorum.
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