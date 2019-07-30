Mehmet Yiğiner: "Gelir ile giderlerimiz arasında uçurum var"

MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurul sonucunda başkanlık görevini yürüten Mehmet Yiğiner tekrardan başkanlığa seçildi.

Necmettin Erbakan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen MKE Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulunda, katılan 498 delegenin tamamının oyunu alan Mehmet Yiğiner yeniden başkanlığa seçildi. MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner seçim öncesinde kürsüye gelerek Ankaragücü camiasına seslendi.

“Sormazlar mı bugüne kadar neredeydiniz?”

Başkan Mehmet Yiğiner, “900 delegemiz var 9 tane üyesi olmayan kişi geliyor burada ‘Biz Ankaragücü'ne başkan olacağız ve Ankaragücü'ne sahip çıkacağız' diyor. İyide sormazlar mı bugüne kadar neredeydiniz? Çok çağrılarımız oldu. Bunlardan hiç kimse bize gelmedi. 1 kuruş destek dahi bulamadık. Delege olmadıklarını iddia edenler, delegeliğe alınmadıklarını iddia eden arkadaşlara Ankara'nın tamamına açtık biz bunu. Dedik ki ‘Gelin Ankaragücü'ne üye yapalım. Sadece 1000 TL' ama sizler çağrımıza kulak verip delege oldunuz. Onun haricinde hiç kimseyi yanımızda göremedik biz. Herkes Ankaragücü'nden kaçıyor belli sebeplerden dolayı. Kaçmayanlar ise buradaki arkadaşlarımız” dedi.

“Ankaragücü Beştepe Tesisinin yerini bilmeyenler yönetime talip oluyorlar”

2 tane şampiyonluk yaşadıklarını vurgulayan Başkan Yiğiner, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunları sizlerle Ankaragücü camiası ile taraftarımız ve üyelerimiz ile başardık. Sanki hiçbir başarı elde edilememiş gibi yönetimin üzerine saldırmayı hem ahlaki bulmuyorum hem adaletli bulmuyorum. Bunun için dik durduk her zaman dik duracağız. Ankaragücü eğer bugün süper lige çıktıysa bu bizlerin sizlerin hep beraber adam gibi durduğumuz için çıktı. Herkes oyunlar oynadı herkes kulübü ele geçirmek istedi. Hepsini hep bilrikte bertaraf ettik. Bugün yine oyunlar oynandı bize gelen destekler engellendi. Tamamen siyasi bir komploydu. Bunu da atlattık. Biz buradayız. Onlar nerede? Başı da belli sonu da belli dedik. Ankaragücü Beştepe Tesisinin yerini bilmeyenler yönetime talip oluyorlar. Bizim üzüldüğümüz bu.”

Bu sezonun sloganı: "Biz birlikte güçlüyüz"

Kritik bir dönemde olduklarını belirten Başkan Yiğiner, “Bundan sonra bizim yapacağımız iş hep beraber ligler başlayana kadar iyi bir performans sergilememiz lazım. Store mağazamızı açtık. Eşiniz ile dostunuz ile alışveriş yapın. Perşembe gününden itibaren kombinelerimiz satışa çıkacak. Gelin hep birlikte kombine biletlere yüklenelim. İstanbul takımlar şuan baktığınız zaman 70 Milyon liralık kombine satmış. Biz 7 milyon liralık kombine satamıyorsak buda bizlerin Ankara'nın ayıbıdır. Bunu yapmamız lazım. Bu sezonun sloganı ‘Biz Birlikte Güçlüyüz' biz birlikte Ankaragücü'yüz. Biz bir amaç uğrunda hizmetkar olalım. Bu işin kibir yoktur. Aynı amaç uğrunda birleşelim” dedi.

“20 bin kombineyi alalım transfer yasağını hep birlikte kaldıralım”

Artık sisteme ayak uydurmamız lazım diyen Yiğiner, şöyle konuştu:

“Geçmişten gelen borçlarımız var. Mali tablo açıklandığında gelir ile gider arasında uçurum var. Biz stad geliri etmeliyiz. Bunu bankalar birliğine sunacağız. 5 lira ile 10 lira ile bu işi yapamayız. Geçen sene ki bir seyircinin maliyeti 37 TL. O da 10 bin 200 kişi ortalamaya oynamamıza rağmen. Şimdilik bu 37 TL'lik maliyet için kaç liralık bilet satsanız kar elde edersiniz? En kötü 40-50 Lira'dan. Bu rakamların altında satarsanız zarar edersiniz. Bizler sizlerle birlikte Ankara'ya yayılalım. İş adamlarımıza gidelim. Storeden alışveriş yapalım. Kombine biletlere yüklenelim. 20 bin tana kombine bileti biz satamaz mıyız? 20 Bin kombine sattığımız zaman biz zaten bu işi çözüyoruz. Bu transfer yasağını kendimiz açmış oluyoruz. Gelin bu 20 bin kombineyi alalım transfer yasağını hep birlikte kaldıralım.”

Olağanüstü Genel Kurul sonrasında seçimi kazanan Mehmet Yiğiner, yönetimi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.