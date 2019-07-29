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Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı
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GALATASARAY, LUYİNDAMA'NIN BONSERVİSİNİ ALDI

Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Standard Liege'den kiraladığı Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullandığını KAP'a bildirdi.

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Sarı kırmızılı kulüp, oyuncunun 5 milyon euroluk satın alma bedelinin Belçika kulübüne ödendiğini duyurdu. Galatasaray, Luyindama ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını kaydederken, oyuncunun 3 sezon boyunca senelik 1 milyon 50 bin Euro garanti ücret alacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

 
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