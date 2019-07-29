Yeni Malatyaspor, Ljubljana rövanşına hazırlanıyor

Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmasının ardından taktik çalışması ve çift kale maç yaptı.
Malatya'daki çalışmalarını tamamlayan Yeni Malatyaspor, bu akşam İstanbul'a gidecek.
Malatya ekibi İstanbul'da 30 Temmuz Salı günü sabah yapacağı antrenman sonrası akşam uçağıyla Slovenya'ya hareket edecek.
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