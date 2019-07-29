Ankaragücü'nün kongresi, Klasspor TV'de

Ankaragücü’nde uzun süredir yılan hikâyesine dönen olağanüstü kongre yarın yapılacak.
Necmettin Erbakan Kongre Salonu’nda yapılacak genel kurul, saat 14.00’te başlayacak.
Kongre öncesinde, mevcut Başkan Mehmet Yiğiner ve iş adamı Murat Ağcabağ, başkan adaylığını açıklamıştı.
Ankaragücü’nün yeni başkanını seçeceği olağanüstü kongre, Klasspor TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ankaragücü’nün kongresini canlı olarak izlemek isteyenler, Klasspor’un Youtube ve Facebook hesaplarından rahatlıkla ulaşabilecekler.
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