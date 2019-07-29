﻿
Keçiörengücü'nde iki transfer birden
﻿
Site İçi Arama
﻿

KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE İKİ TRANSFER BİRDEN

Keçiörengücü'nde iki transfer birden

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Hasan Bilal ve Famoussa Kone'yi transfer etti.

1187 Okunma
 
 

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Keçiörengücü, Kasımpaşa'dan kanat oyuncusu Hasan Bilal ile 1 yıllık, Adanaspor'dan forvet oyuncusu Famoussa Kone ile ise 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Mor-beyazlı ekip, daha önce Muhammed Birkan Tetik, Cem Ekinci, Samet Akaydın, Soner Gönül ve İshak Çakmak'ı kadrosuna katmıştı.

 
Mert Nobre: "Gençlerbirliği'nde 'Dede' oldum"
TFF 2. ve 3. Lig fikstürü çekiliyor
Keçiörengücü, Bolu kampına başladı
Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da
17 Temmuz Ankara'nın spor gündemi
1
Keçiörengücü'nde transfer
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿