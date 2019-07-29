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Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu
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FENERBAHÇE'NİN AUDİ KUPASI KADROSU BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham Hotspur ile birlikte yer aldığı Audi Kupası'nda kadrosu açıklandı.

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Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre yarın Almanya'da başlayacak turnuvada mücadele edecek sarı-lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz ile henüz hazır olmayan Okan Turp yer almadı. İzinleri biten Diego Reyes, Mauricio Isla ve Nabil Dirar ise kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Fenerbahçe, Allianz Arena'daki turnuvanın ilk maçında yarın TSİ 21.30'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

 
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