Evra noktayı koydu

West Ham United ile sözleşmesinin bittiği 2017-18 sezonu sonundan bu yana kulüpsüz olan Evra, Instagram hesabından "Teşekkürler. Hoşça kalın." notuyla yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.
2006'dan 2014'e kadar Manchester United ile İngiltere Premier Lig'de mücadele eden 38 yaşındaki sol bek, İtalya'da Juventus, ülkesinde ise Nice, Monaco ve Olympique Marsilya kulüplerinde oynadı.
Manchester United'da bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 lig, Juventus'ta da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Evra, Fransa Milli Takımı formasını 81 kez giydi.
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