Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson'ın, sakatlığının rehabilitasyon sürecini geçirmek amacıyla Belçika'nın Antwerp kentine gitmek üzere Avusturya kampından ayrıldığı belirtildi.
Öte yandan siyah beyazlı takım Enzo Rocco ile ilgili yaptığı açıklamada ''Eibar ile oynadığımız hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden oyuncumuz Enzo Roco ‘nun yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonrasında grade 2 kas yaralanması tespit edişmiş olup, tedavisine başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.
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