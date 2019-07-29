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Medipol Başakşehir'e Portekizli stoper
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E PORTEKİZLİ STOPER

Medipol Başakşehir'e Portekizli stoper

Medipol Başakşehir, Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira ile prensip anlaşmasına vardı.

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Son 3 sezondur Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını son haftalara kadar sürdüren Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Başakşehir, son olarak İspanya'da Lugo forması giyen 28 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Miguel Vieira ile prensip anlaşmasına vardı.

Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Portekizli oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacak.

1 metre 90 cm boyundaki Vieira, savunmanın ortasında oynuyor.

Kariyerine Portekiz ekiplerinden Vila Mea'da başlayan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak İspanya kulübü Lugo'da forma giyiyordu.

Geçen sezon 34 maça çıkan Vieira, 1 kez fileleri sarsmayı başardı.

 
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