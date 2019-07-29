Kampın yıldızı Ryan Babel

Galatasaray’ın Avusturya kampına yeni transfer Ryan Babel damga vurdu.
Hollandalı futbolcu, oynanan 3 hazırlık maçında rakip fileleri 3 kez sarstı.
Teknik direktör Fatih Terim, Babel'i sadece kanatlarda değil, zaman zaman forvette de oynatacağını gösterdi.
32 yaşındaki futbolcu, Muslera ve Selçuk'un yokluğunda kaptanlık görevini de üstlendi.
Mariano da göze girdi
Kampın öne çıkan bir diğer ismi ise Mariano oldu.
Brezilyalı futbolcu, tecrübesi, antrenman ve maç performansları ile sağ bek alternatifleri arasında fark yarattı.
Kampın sürprizi Jimmy
Kampın sürpriz ismi Jimmy Durmaz'dı.
Kulübeye alternatif isim gözüyle bakılan tecrübeli oyuncu, ortaya koyduğu futbolla 11'e girebileceğini gösterdi.
Yeni transferlerden Adem Büyük beklentileri karşılayamazken, Ozornwafor ise bu sezon düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralanacak.
Ömer Bayram performans artırdı
Sol bekteki 3 isim arasında en zayıf halka olarak gösterilen Ömer Bayram, kampın sonuna doğru performansını artırdı.
Atalay ve Ali Yavuz dikkat çekti
Genç ve alt yapı oyuncuları arasında Atalay Babacan ve Ali Yavuz Kol dikkat çekti.
İki oyuncu da sezon içinde sürpriz işlere imza atacaklarını, net bir şekilde ortaya koydu.
Yunus Akgün gelişim gösteremedi
Antrenman ve maçlarda gelişim gösteremeyen isim ise Yunus Akgün'dü.
Ocak ayında Anderlecht’e transferi son anda gerçekleşmeyen genç oyuncu, bu kamp döneminde fark yaratamadı.
Mitroglu ve Çipe bekleneni veremedi
Avusturya kampında Kostas Mitroglou ve İsmail Çipe, hayal kırıklığı yarattı.
Yunan golcü, teknik direktör Fatih Terim’in verdiği son şansı da tüketti.
24 yaşındaki kaleci ise görev aldığı iki maçta da kalesinde kötü bir performans sergiledi.
Neşe kaynağı Nagatomo
Bu arada, Mariano ile Nagatomo, kampın neşe kaynağı oldu.
İki oyuncu, saha içi ve dışındaki şakalaşmaları ile teknik heyet ve futbolcuların sempatisini kazandı.
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