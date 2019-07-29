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Galatasaray'ın rakibi Panathinaikos
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GALATASARAY'IN RAKİBİ PANATHİNAİKOS

Galatasaray'ın rakibi Panathinaikos

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.

 
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