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Mohamed Elneny'nin evinde ceset bulundu
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MOHAMED ELNENY'NİN EVİNDE CESET BULUNDU

Mohamed Elneny'nin evinde ceset bulundu

Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mısırlı Mohamed Elneny'nin evinde ceset bulundu.

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BBC'de yer alan habere göre Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny'in Kahir'de bulunan evinde bir erkek cesedi bulundu.

Mohammed Elneny'in babası Nasser Elneny tarafından bulunan cesedin evdeki elektrik kablolarını çalmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak çarpılan bir hırsıza ait olduğu bildirildi.

Olayla ilgili Londra'da bulunan Mohammed Elneny'e telefonla bilgi verildi.

 
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